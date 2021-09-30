Певица пока успешно продвигается в проекте.

Сейчас в разгаре проект "Танцы со звездами", который выходит каждое воскресенье на телеканале 1+1. Кто-то из участников уже выбыл, а кто-то продолжает уверенно двигаться вперед. Среди успешных участников оказалась и украинская певица Джамала, которая из эфира в эфир доказывает, что она смелая и готова идти к победе.

В эксклюзивном интервью УНИАН Джамала рассказала, кого из участников считает своим конкурентом.

"И Ольга Харлан, и Lida Lee, и Александра Зарицкая очень классно ведут себя на проекте. Так что конкурентов много, и это прекрасно", - сказала певица.

Также она добавила, что танцевать для нее - это проявление смелости.

Читайте такжеБеременная двойней модель Эшли Грэм выложила фото в нижнем белье"Я - максималист, и для меня важно, чтобы все было идеально. Когда я погружаюсь в новую сферу, не все сразу получается идеально. И это настоящая смелость - танцевать для вас. Вы только вслушайтесь в это: не петь, а именно танцевать", - добавила Джамала.

Отметим, судьи периодически критикуют Джамалу, но вот зрители активно голосуют за нее. Так, певица - это народная любимица и ее выступления никого не оставляют равнодушным.

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Автор: Диана Могилевич