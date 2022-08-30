Украинская певица Джамала, которая принимает участие в польской версии проекта "Танцы со звездами", поделилась рассказом о родных из Крыма. Так, по словам звезды, ее близкие люди очень хотят вернуться в Украину и даже радуются взрывам в предвкушении освобождения.
"Знаю точно, что им тяжело эмоционально, они приспособились, да, они работают. Там все знают, весь подгрудок, даже кровь знает, что под россией нам никогда не было в Крыму хорошо. Исторически, со времен той же Екатерины. Все знают точно, что им с нами не по одной дорожке. Они говорят о том, что ждут, и даже радуются, когда взрывается", - рассказала Джа в интервью "УП".
Певица добавила, что, конечно, ей и всему народу хотелось бы, чтобы было как можно меньше потерь. Но никто не знает, что будет дальше.
"Они знают, что они ждут. Как человеку, как женщине, мне хотелось бы избежать потерь. Я не хочу, чтобы люди гибли. Но я не знаю, как будут дальше происходить события. Но то, что наше должно вернуться, – это я точно знаю", - резюмировала победительница Евровидения-2016 от Украины.
Напомним, Джамала покорила поляков на "Танцах со звездами".