Звезда поделилась, что ее близкие, которые остались на временно оккупированном полуострове, с нетерпением ждут его освобождения.

Украинская певица Джамала, которая принимает участие в польской версии проекта "Танцы со звездами", поделилась рассказом о родных из Крыма. Так, по словам звезды, ее близкие люди очень хотят вернуться в Украину и даже радуются взрывам в предвкушении освобождения.

"Знаю точно, что им тяжело эмоционально, они приспособились, да, они работают. Там все знают, весь подгрудок, даже кровь знает, что под россией нам никогда не было в Крыму хорошо. Исторически, со времен той же Екатерины. Все знают точно, что им с нами не по одной дорожке. Они говорят о том, что ждут, и даже радуются, когда взрывается", - рассказала Джа в интервью "УП".

Певица добавила, что, конечно, ей и всему народу хотелось бы, чтобы было как можно меньше потерь. Но никто не знает, что будет дальше.

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"Они знают, что они ждут. Как человеку, как женщине, мне хотелось бы избежать потерь. Я не хочу, чтобы люди гибли. Но я не знаю, как будут дальше происходить события. Но то, что наше должно вернуться, – это я точно знаю", - резюмировала победительница Евровидения-2016 от Украины.

Напомним, Джамала покорила поляков на "Танцах со звездами".

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