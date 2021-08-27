Украинская певица Джамала показала новую порцию фотографий с фотосессии. Пост звезда посвятила своему дню рождению.
Артистке 27 августа исполнилось уже 38 лет.
"С днем рождения меня", – добродушно подписала Джамала фото.
Для праздничного образа певица выбрала стильный корсет в светлом тоне с трендовыми темными шлейками и атласные MOM-брюки насыщенного зеленого цвета.
Одежда выгодно подчеркивала стройное телосложение и отдельно талию Джамалы.
Волосы певицы слегка уложили, волнистые пряди естественно раскинулись на плечах у звезды.
В комментариях под праздничной заметкой певицы посыпались поздравления, в том числе от модельера Лилии Пустовит, танцовщицы Елены Шоптенко, певицы Тарабаровой, группы "Океан Эльзы", артистки Ольги Поляковой и других.
Пользователи оценили модный образ звезды.
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