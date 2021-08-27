Артистке 27 августа исполнилось уже 38 лет.

Украинская певица Джамала показала новую порцию фотографий с фотосессии. Пост звезда посвятила своему дню рождению.

Артистке 27 августа исполнилось уже 38 лет.

"С днем рождения меня", – добродушно подписала Джамала фото.

Для праздничного образа певица выбрала стильный корсет в светлом тоне с трендовыми темными шлейками и атласные MOM-брюки насыщенного зеленого цвета.

Одежда выгодно подчеркивала стройное телосложение и отдельно талию Джамалы.

Волосы певицы слегка уложили, волнистые пряди естественно раскинулись на плечах у звезды.

В комментариях под праздничной заметкой певицы посыпались поздравления, в том числе от модельера Лилии Пустовит, танцовщицы Елены Шоптенко, певицы Тарабаровой, группы "Океан Эльзы", артистки Ольги Поляковой и других.

Пользователи оценили модный образ звезды.

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Автор: Иван Бойко