Джамала восхитила сеть нежными фото с двухмесячным сыном

Певица показала новые фото.

Известная певица Джамала опубликовала в Instagram фотографии, где предстала со своим супругом и двумя сыновьями.

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На снимках семья выглядит очень счастливой. Снимки получились безумно нежными и красивыми.

"Раньше, когда у меня не было двух моих мальчиков, я не понимала, почему родители празднуют каждый месяц жизни новорождённого - "нам два месяца, нам шесть месяцев и т.д", - написала певица.

Также она добавила, что сейчас осознала эту ценность. Ведь у нее на глазах растет человек. По ее словам, это очень похоже на эффект таймлапс, как на канале Discovery в замедленной съёмке показывают, как распускается цветок.

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Автор: Диана Могилевич