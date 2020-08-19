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Джамала восхитила сеть нежными фото с двухмесячным сыном

11:31, 19 августа 2020
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Джамала снялась в фотосессии / instagram.com/jamalajaaa

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На снимках семья выглядит очень счастливой. Снимки получились безумно нежными и красивыми. 

"Раньше, когда у меня не было двух моих мальчиков, я не понимала, почему родители празднуют каждый месяц жизни новорождённого - "нам два месяца, нам шесть месяцев и т.д", - написала певица. 

Джамала показала нежное фото / instagram.com/jamalajaaa

Также она добавила, что сейчас осознала эту ценность. Ведь у нее на глазах растет человек. По ее словам, это очень похоже на эффект таймлапс, как на канале Discovery в замедленной съёмке показывают, как распускается цветок.

Джамала показала новое фото / instagram.com/jamalajaaa

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Автор: Диана Могилевич

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