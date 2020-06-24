Джамала растрогала сеть первой встречей своих двух сыновей

Певица показала кадры из роддоме и первую встречу сыновей.

Украинская певица Джамала опубликовала в Instagram-истории трогательное видео, на котором она с супругом Бекиром знакомит старшего сына с младшим. К слову, 24 июня Джа выписали из родильного дома.

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На кадрах певица держит на руках старшего сына, а ее супруг - младшего. Джамала взяла за ручку сына и помогла ему погладить младшего братика. Стоит отметить, что Эмир-Рахман Сеит-Бекир Оглы Сулейманов (старший сын, - УНИАН) был рад появлению нового члена семьи.

А чтобы Эмир-Рахман не ревновал родителей к новому чаду, они решили сделать ему подарок якобы от младшего братика.

Как сообщал УНИАН, ранее Джамала записала новую песню "Пастка" за 40 минут.

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