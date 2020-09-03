Дуэйн Джонсон / eastnews.ua
Американский актер и рестлер Дуэйн Джонсон написал в Instagram, что вместе со своей семьей он переболел коронавирусом. По его словам, его семья пережила один из самых сложных периодов.
"Моя жена Лорен, две мои дочери и я сдали положительный тест на COVID-19", - заявил актер.
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