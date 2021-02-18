Возглавила список британская певица Дуа Липа.

Журнал Time назвал британскую певицу Дуа Липу самой влиятельной звездой 2021 года.

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Помимо того, что она заняла первое место в рейтинге, ее еще и сняли на обложку журнала. На фото она позирует в воздушном шифоновом платье цвета фуксии. А также она надела лодочки модного лилового цвета.

Также о Дуа Липе высказалась и другая певица Кайли Миноуг.

"Чтобы немного повезло, нужно много работать", - сказал ей отец, когда она была моложе. Похоже, она к нему прислушивалась. Ее достижения еще более выдающиеся, когда понимаешь, что ей 25 лет. Она добрая, крутая и умная. Она настоящий попвеликан. И я, как и миллионы других людей, с нетерпением ожидаю большего от Дуа Липы", - говорится в журнале по словам Миноуг.

Кто такая Дуа Липа:

Дуа Липа - британская певица косовского происхождения, автор песен и модель

2 июня 2017 года состоялся релиз её одноимённого дебютного альбома

В феврале 2019 года на церемонии Grammy Awards, получила две награды: в категориях Лучший новый исполнитель и Лучшая танцевальная запись за сингл "Electricity"

Второй студийный альбом певицы "Future Nostalgia" был выпущен в марте 2020 года и получил признание критиков

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Автор: УНИАН