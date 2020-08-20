Адвокат Ефремова заявил, что тот не сидел за рулем авто в момент ДТП

Адвокат нашел нового свидетеля.

Адвокат скандального актера Михаила Ефремова заявил, что нашел свидетеля, который видел, что за рулем сидел не Ефремов.

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Свидетель должен прийти в суд, передает ТАСС.

"В соответствии с законом об адвокатской деятельности я нашел свидетеля, который видел другого человека за рулем джипа Ефремова, и опросил его под протокол. Прошу суд приобщить протокол опроса человека по имени Алексей Кобец к материалам дела", - сказал адвокат.

Адвокат в суде процитировал слова свидетеля. По его словам, он услышал визг тормозов и бросился к ближайшей машине, которая попала в ДТП. За рулем джипа сидел не Ефремов, а молодой парень. И в этот момент он поправлял подушку безопасности.

А вот адвокат потерпевшей стороны заявил, что у него также есть свидетель, который видел за рулем именно актера.

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Автор: УНИАН