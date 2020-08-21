"Весьма известный": адвокат Ефремова заявил об установлении личности водителя в момент ДТП
03:16, 21 августа 2020Звезды
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Ранее адвокат Ефремова заявил, что нашел свидетеля, который видел, что за рулем сидел не актер.
ДТП с участием Ефремова случилось 8 июня / Фото: r_memel / Twitter
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что личность водителя, который якобы находился в автомобиле в момент дорожно-транспортного происшествия, установлена.
Об этом сообщается в Telegram-канале «Раньше всех. Ну почти».
По словам Пашаева, за рулем автомобиля Ефремова был «весьма известный» человек.
"Этот человек установлен, это весьма известный, непростой человек. Позже все узнаете", - сказал защитник.
Ранее адвокат Ефремова заявил, что нашел свидетеля, который видел, что за рулем сидел не актер.
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