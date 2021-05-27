"Друзья" по сериалу, оказывается, были влюблены друг в друга во время съемок первого сезона.

Актеры Дженнифер Энистон и Дэвид Швиммер на съемках спецвыпуска "Друзья: Воссоединение" признались, что были неравнодушны друг к другу.

Об этом сообщает The Sun.

Ведущий Джеймс Корден во время беседы с артистами заявил: "Вы все молодые, горячие, хорошо выглядящие и успешные актеры, и для меня немыслимо, чтобы не было закадровых романов".

На что Дэвид ответил, что был влюблен в Энистон. Его чувства к ней были сильны, но на тот момент у каждого из них была вторая половинка. К слову, Дженнифер также призналась в своей симпатии к сериальному возлюбленному.

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"Я помню, как однажды сказала Дэвиду: "Будет такой облом, если первый раз, когда мы с тобой по-настоящему поцелуемся, покажут по национальному телевидению". Конечно, первый раз мы поцеловались в том кафе. Поэтому мы просто направили все наше обожание и любовь друг к другу на Росса и Рейчел", - объяснила Энистон.

Отметим, что в эфире передачи "Доброе утро, Америка" Дженнифер Энистон рассказала, что ее коллега по сериалу Кортни Кокс рыдала над сценой первого поцелуя героев Росса и Рэйчел.

Специальный эпизод "Друзей" выйдет 27 мая на HBO Max. Уже полюбившиеся всем актеры сыграют самих себя, а также будут приглашенные звезды - Джастин Бибер и Синди Кроуфорд.

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Автор: Диана Могилевич