Певица рассказала, о переживаниях в начале сольной карьеры.

Известная украинская певица Надя Дорофеева призналась, что употребляла алкоголь перед концертом и объяснила почему. Артистка рассказала о сложностях в начале ее сольной карьеры.

Как известно, в 2020 году распалась известная группа "Время и Стекло", участниками которой были Дорофеева и Позитив. В том же году исполнители ушли в "сольное плавание" и за четыре года смогли стать известными певцами, но уже не как дуэт, а отдельно.

Однако, по словам Нади, не все было так легко в начале. Певица в своем Instagram опубликовала кадры со своих концертов и поделилась, что в 2021 году на ее выступления приходило очень мало людей. Если сейчас на концертах Дорофеевой собирается 2000-5000 человек, то четыре года назад их было меньше тысячи.

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В частности артистка вспомнила выступление в Одессе. Тогда пришло всего 250 человек. Это было ударом для звезды, особенно после успеха "Время и Стекло" и их многотысячных залов. Собственно, из-за стресса исполнительница решилась на то, чего раньше не позволяла себе.

"В 2021 году начался мой сольный проект и уже через полгода клуб, что в Одессе, заказал мое выступление. Было всего 200 или 250 человек. Перед выходом на тот концерт я даже выпила пару стопок коньяка, хотя я никогда не пила и не пью перед концертами. Мне было очень страшно и грустно, тем более после успеха группы "Время и Стекло", когда мы собирали по 2000 человек там", - вспомнила знаменитость.

Однако уже в этом году певица поняла, что зря тогда волновалась. Летом 2024 года на ту же локацию пришло 2500 человек, чтобы посмотреть и послушать песни Дорофеевой.

"Жизнь научила меня, что надо очень много работать ради своей мечты. А еще, что она, как американские горки - никогда не знаешь, что ждет тебя за поворотом, но принимай все этапы как замечательные процессы, каждый из которых делает тебя лучше", - добавила артистка.

К слову, "Время и Стекло" существовала с 2010 по 2020 годы. За 10 лет группа выпустила немало хитов, которые заполонили музыкальные чарты. Для поклонников было настоящим ударом и неожиданностью известие о распаде коллектива.

Тогда Позитив и Надежда рассказывали, что "выросли" из группы и теперь хотят достигать новых высот, но уже отдельно. Несмотря на это, артисты поддерживают связь и продолжают дружить. Сейчас Дорофеева - одна из самых известных украинских певиц. Она выпустила известные треки "А я все плакала", "На самоті", "Щоб не було", "Кохаю, але не зовсім".

Напомним, ранее Надю Дорофееву заподозрили в беременности. Певица отреагировала на слухи.

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