17-летняя девушка долгое время была блондинкой, однако сейчас решилась на перемены.

Старшая дочь известной телеведущей Ольги Фреймут, 17-летняя Злата Митчелл, решилась на кардинальные перемены. Девушка, которая недавно вернулась в Киев, больше не блондинка.

Злата показала результаты эксперимента с внешностью в Stories. Дочь Фреймут стала шатенкой. Кроме этого, она немного убрала длину волос.

"Я не оставлю свои волосы в покое, пока не стану темнее", - написала девушка и отметила, что зря слушала советы тех, кто говорил ей быть блондинкой в прошлом.

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Сама Злата, судя по количеству новых фото, очень довольна результатом. Она позировала с улыбкой. Примечательно, что девушка также любит выбирать стильные образы.

Она примерила мини-юбку и коротенькую футболку, а дополнила свой образ брендовым клатчем черного цвета. Серые оттенки наряда удачно подчеркнули новый цвет волос девушки.

Какой вид дочь Фреймут имела до смены имиджа

17-летняя Злата долгое время была блондинкой, а потом начала постепенно "выходить" из этого цвета. Она тонировала волосы в более темные оттенки, впрочем на кардинальные перемены решилась лишь сейчас.

Напомним, недавно дочь Фреймут впервые за долгое время вернулась в Киев. В честь этого она показала дерзкий танец. Злата показала, как двигается на высоких каблуках.

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