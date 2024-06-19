Мик Джаггер в пятый раз станет дедушкой.

Дочь фронтмена знаменитой группы The Rolling Stones Мика Джаггера - Джорджия Мэй - готовится впервые стать мамой. 32-летняя модель вскоре родит первенца.

Радостной вестью звездная дочь поделилась в своем Instagram. Джорджия опубликовала серию кадров, на которых похвасталась своим новым статусом, и показала заметно округлившийся животик.

"С нетерпением ждем нашего нового лучшего друга", - лаконично подписала фотографии Мэй.

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Отец будущего младенца и возлюбленный Джорджии - 24-летний техасский скейтбордист Камбриан Седлик. В отношениях с ним женщина уже более 3 лет. Кто именно родится у пары - пока неизвестно.

Модель и скейтбордист закрутили роман в 2021 году. Долгое время они скрывали свои отношения от публики. Несмотря на популярность, Мэй пыталась оставить личное только для себя. Однако все же рассекретила своего возлюбленного.

К слову, Джорджия - это восьмая и самая младшая дочь Джаггера. Он воспитывает еще трех дочерей и четырех сыновей от разных браков. Более того, музыкант успел уже даже стать дедушкой и прадедушкой. У солиста The Rolling Stones есть четверо внуков и одна правнучка.

Напомним, ранее Мик Джаггер и Дэйв Грол выпустили трек о пандемии.

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