Звезду чуть не убило током в реанимационной.

Известный украинский врач Евгений Комаровский перенес клиническую смерть прямо на работе. Звезду в буквальном смысле чуть не убило током. Неприятный инцидент случился в реанимационной.

Об этом доктор Комаровский рассказал в программе "Зірковий шлях".

Врач, который часто дает украинцам советы и в доступной форме объясняет важную информацию о здоровье, смело заявил, что его совсем не пугает критика от хейтеров и недоброжелателей. Такую позицию Комаровский пояснил историей о клинической смерти и сложностях в жизни. По словам врача, ему пришлось пережить слишком много непростых ситуаций, поэтому слова хейтеров для него ничего не значат.

"Я такой путь прошел, не дай вам бог всем. Я несколько раз был на грани жизни и смерти, перенес клиническую смерть. Мы с супругой, наверное, 15 лет жизни не могли взять отпуск вместе. Потому что я ехал один месяц с детьми отдыхал, она - второй", - рассказал Комаровский.

Оказалось, доктор мог погибнуть прямо во время работы. Комаровский перенес клиническую смерть из-за удара током.

"Меня убило электрической лампой кварцевой в отделении реанимации. Ее замкнуло. Ее надо было подвинуть, а я ее взял. И, когда я падал, убило, она на меня упала, и вырвалась из розетки. Ну и плюс грохот. И это отделение реанимации. То есть здесь же набежала куча реаниматологов, откачали меня, я пришел в себя", - рассказал Комаровский.

Жена доктора сразу поняла, что его едва не убило током. В тот день она, по случайному совпадению, была на занятиях по судебной медицине и изучала признаки смерти от удара током. Супруга Комаровского увидела на его шее "непонятные молнии" и обугленный палец. К счастью, врач остался живым.

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Автор: Полина Кузенко