Тиффани появилась на церемонии в роскошном образе.

Младшая дочь 45-го президента США Дональда Трампа и и его второй жены Марлы Мейплз вышла замуж за своего возлюбленного, миллиардера из Нигерии Майкла Булоса. Свадьба состоялась 12 ноября во Флориде.

Как сообщает The Daily Mail, 29-летняя Тиффани Трамп связала себя узами брака с мужчиной, который младше ее на четыре года. В этот ответственный день девушку к алтарю проводил ее отец - Дональд Трамп.

Девушка появилась перед своим любимым мужчиной в роскошном белом платье, расшитом блестками и бисером. Фату она надела в пол и дополнила образ роскошными серьгами. Однако букет невесты был достаточно скромным.

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После такого яркого появления Тиффани, влюбленные произнесли друг другу клятвы. Затем они вместе с гостями выпили шампанское у бассейна, и позже переместились в зал, где был роскошный банкет.

Тиффани Трамп: личная жизнь

В период с 2015 по 2018 год Тиффани состояла в отношениях с сокурсником по Пенсильванскому университету Россом Механиком. Летом 2018 года, находясь на отдыхе в Греции с актрисой Линдси Лохан, Тиффани познакомилась с Майклом Булосом, наследником нигерийско-американского миллиардера и бизнесменом, чья семья владеет компаниями "Boulos Enterprises" и "SCOA Nigeria" в Нигерии.

Начиная с 2018 года, Тиффани находится в отношениях с Булосом. В январе 2021 года она объявила о помолвке.

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