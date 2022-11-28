Лия призналась, что ей очень тяжело находиться вдали от Украины в такое непростое время. Поэтому она хочет как можно скорее вернуться, чтобы быть полезной.

Лия Меладзе пожаловалась, что за границей ей сложно. Особенно она страдает из-за переживаний на фоне новостей о войне. В своем блоге девушка сказала, что старается выбраться из депрессивного состояния:

"Мне тяжело из-за того, что у меня дома война. Мне тяжело, потому что я выхожу из тревожно-депрессивного расстройства. Мне тяжело, потому что это все выпало во время моих 18 лет, когда я должна работать, учиться и выстраивать свою жизнь. И да, я чувствую напряжение, потому что я человек молодой, еще не очень умный".

Лия Меладзе добавила, что в США учится на психотерапевта, однако надолго оставаться там не планирует - хочет как можно скорее вернуться в Украину.

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"Я никогда не сравниваю свою боль с болью и страхом тех, кто сейчас в опасности. Я замечаю все свои привилегии в этой жизни, и я знаю, что эти привилегии я обязана использовать на пользу людей. Именно поэтому я сейчас здесь, в Америке и учусь на психотерапевта. Я люблю свою страну и своих людей, и скоро хочу вернуться, хочу помогать, хочу быть полезной, хочу быть вместе", - призналась дочь известного продюсера.

Отметим, что сам Константин Меладзе молчит о войне в Украине. Из-за этого в его адрес было уже немало обвинений. Ходили слухи о том, что из-за разногласий на фоне войны он даже расстался с Верой Брежневой.

Напомним, дочь Меладзе чувственно спела с Вакарчуком "На небі".

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