Таллула Уиллис согласилась на предложение руки и сердца от режиссера Диллона Басса.

Младшая дочь Деми Мур и Брюсса Уиллиса Таллула выходит замуж.

Об этом она рассказала на своей странице в Instsgram.

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Предложение 27-летней дочери знаменитых артистов сделал режиссер Диллон Басс.

Девушка также показала, как состоялся "тот самый" момент предложения руки и сердца. Диллон преподнес возлюбленной кольцо с камнем внушительных размеров.

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Автор: Екатерина Лиманская