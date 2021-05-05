Дата свадьбы пока неизвестна / фото instagram.com/dillonbuss
Младшая дочь Деми Мур и Брюсса Уиллиса Таллула выходит замуж.
Об этом она рассказала на своей странице в Instsgram.
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Предложение 27-летней дочери знаменитых артистов сделал режиссер Диллон Басс.
Девушка также показала, как состоялся "тот самый" момент предложения руки и сердца. Диллон преподнес возлюбленной кольцо с камнем внушительных размеров.
Диллон преподнес возлюбленной кольцо с внушительным камнем / фото instagram.com/buuski
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