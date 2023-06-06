Во время аварии пострадал скутерист.

Дочь известного российского актера Михаила Пореченкова попала в дорожно-транспортное происшествие. Мария на своём Mercedes столкнулась со скутером в московском посёлке Толстопальцево.

Как сообщает Telegram-канал "112", девушка не пострадала, однако скутериста госпитализировали. Сейчас он находится под наблюдением врачей. Получил ли он травмы и какой тяжести - пока неизвестно.

Михаил Пореченков пока не комментирует ДТП с участием своей дочери, да и сама девушка молчит.

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К слову, ранее в ДТП попал сын актера Владимир Любимцев. К счастью, в той аварии никто не пострадал, а мужчина сам рассказал о случившемся в своих соцсетях.

Что известно о Михаиле Пореченкове

Михаил Пореченков - российский актер и ярый путинист. Он поддерживает войну РФ против Украины, однако идти на фронт не хочет. В эфире одного из каналов он сообщил, что снят с воинского учета по возрасту. Затем он добавил, что будет делать все, чтобы помогать родине.

Актер снимался в таких фильмах и сериалах как "Улица разбитых фонарей", "Спецназ", "9 рота", "Ликвидация", "В огонь и воду" и других. Чаще всего он играл военных.

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