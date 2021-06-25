Представительница певицы Марины Абросимовой, известной как МакSим, рассказала о ее состоянии.
Об этом сообщает РИА Новости.
По данным представительницы, МакSим до сих пор подключена к аппарату ИВЛ, ее состояние остается без изменений. В настоящее время артистка находится в искусственной коме.
При этом коронавирус у нее не подтвердили.
«Каких-то значительных изменений не было, но состояние стабильное. Прогнозов по выводу с ИВЛ пока нет, для этого должны быть улучшения», - заявила собеседниц.
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МакSим госпитализировали: что известно
Неделю назад певица сообщила, что сдала тест на коронавирус, но он оказался отрицательным. Вместе с тем состояние исполнительницы ухудшалось, и ее госпитализировали.
В больнице обнаружилось поражение легких от 40%.
19 июня представитель певицы рассказал, что ее ввели в искусственную кому.
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