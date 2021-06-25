МакSим до сих пор подключена к аппарату ИВЛ, ее состояние остается без изменений.

Представительница певицы Марины Абросимовой, известной как МакSим, рассказала о ее состоянии.

Об этом сообщает РИА Новости.

По данным представительницы, МакSим до сих пор подключена к аппарату ИВЛ, ее состояние остается без изменений. В настоящее время артистка находится в искусственной коме.

При этом коронавирус у нее не подтвердили.

«Каких-то значительных изменений не было, но состояние стабильное. Прогнозов по выводу с ИВЛ пока нет, для этого должны быть улучшения», - заявила собеседниц.

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МакSим госпитализировали: что известно

Неделю назад певица сообщила, что сдала тест на коронавирус, но он оказался отрицательным. Вместе с тем состояние исполнительницы ухудшалось, и ее госпитализировали.

В больнице обнаружилось поражение легких от 40%.

19 июня представитель певицы рассказал, что ее ввели в искусственную кому.

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Автор: УНИАН