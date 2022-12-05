Согласно предсказанию мольфарки Марии, у Комарова будет двое детей.

Известный телеведущий Дмитрий Комаров в рамках программы "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим" побывал в Карпатах, где встретился с мольфаркой Марией.

Женщина провела обряд с воском и водой и рассказала Дмитрию, что его ждет в личной жизни. По ее словам, у него в браке с Александрой Кучеренко родится двое детей.

"У вас будет двое детей, оба - мальчики. Сейчас у вас много работы, много путешествий. И будете жить до глубокой старости. Посреди жизненного пути будет какое-то препятствие, однако по жизни все пойдет хорошо. Жена у вас красивая, между вами большая любовь", - рассказала мольфарка.

Видео дня

Однако на походе к мольфарке Марии Комаров не остановился. Он также зашел в гости к гадалке Калине, которая подтвердила слова Марии.

Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко: история отношений

Влюбленные познакомились на конкурсе "Мисс Украина", однако их отношения начались намного позже - после того, как их поставили в пару на проекте "Танцы со звездами". При этом на проекте они скрывали свои отношения.

После окончания шоу пара продолжила строить отношения и вскоре Комаров сделал предложение своей возлюбленной. В июне 2019 года они сыграли свадьбу, а медовый месяц провели на Мальдивах.

Напомним, ранее Дмитрий Комаров попал под обстрел в Херсоне.

Вас также могут заинтересовать новости: