Новое видео с Нагиевым спровоцировало у россиян приступы ярости.

Российский шоумен Дмитрий Нагиев, который до сих пор так и не раскрыл свою позицию по войне в Украине, взбесил россиян всего одной фразой. Он показал новое видео, а в описании к нему написал:

"Я не знаю, что вам сказать".

На видео Нагиев наложил черно-белый фильтр. Шоумен шел под музыку, смотря в камеру без улыбки. Он был в черном наряде - свитере и стильной кепке Balenciaga.

Новый ролик, в котором Нагиев так и не поделился своими мыслями о событиях в Украине, россияне не оценили. Жители страны-агрессора негодуют из-за того, что шоумен якобы пытается "усидеть на двух стульях", а потому не поддерживает войну, но и не решается осудить ее публично.

Украинцы же пишут Нагиеву о том, что видят от шоумена "намеки" о поддержке. Также пользователи сети отмечают, что артисту не стоит молчать, а пора высказать свою позицию четко. Под видео появились еще и такие комментарии:

"Просто скажи: "Нет войне! Нет убийствам и геноциду в Украине"

"В чем сила, брат - в правде. И ты ее знаешь сам. Но нас убивают. Каждый день. Со стороны России, твоей страны, летят ракеты в Украину, на мой дом. Там наши дети"

"А что вы сами вкладываете в свои видеоролики? Что-то какие-то они двусмысленные получаются, судя по комментариям. Хотите на 2-ух стульях усидеть? Будьте посмелее, по-мужски, а то и денег заработать хочется, и лицо не потерять - низко!"

"Ничего и не нужно говорить. Ты замечательный актер. Все видно по твоему лицу и поведению. Твоя позиция понятна. Спасибо тебе!"

"Развел у себя на аккаунте ненавистников России своим молчанием. Молчи дальше, мы без тебя справимся".

Что известно о позиции Нагиева по войне

В начале полномасштабной войны РФ против Украины шоумен опубликовал черно-белое видео, сопроводив его песней группы "Аквариум". В этой песне есть слова "мы воевали сами с собой". Однако прямо о том, что же он думает о ситуации, Нагиев не сказал.

После этого артист несколько раз появлялся в сети, однако ничего конкретного так и не сказал. А недавно звезда "Кухни" Дмитрий Назаров раскрыл позицию Нагиева по войне. Актер намекнул, что его коллега по сериалу разделяет его мнение. Сам Назаров, как известно, осудил войну.

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