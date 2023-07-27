Российский шоумен Дмитрий Нагиев, который до сих пор так и не раскрыл свою позицию по войне в Украине, взбесил россиян всего одной фразой. Он показал новое видео, а в описании к нему написал:
"Я не знаю, что вам сказать".
На видео Нагиев наложил черно-белый фильтр. Шоумен шел под музыку, смотря в камеру без улыбки. Он был в черном наряде - свитере и стильной кепке Balenciaga.
Новый ролик, в котором Нагиев так и не поделился своими мыслями о событиях в Украине, россияне не оценили. Жители страны-агрессора негодуют из-за того, что шоумен якобы пытается "усидеть на двух стульях", а потому не поддерживает войну, но и не решается осудить ее публично.
Украинцы же пишут Нагиеву о том, что видят от шоумена "намеки" о поддержке. Также пользователи сети отмечают, что артисту не стоит молчать, а пора высказать свою позицию четко. Под видео появились еще и такие комментарии:
"Просто скажи: "Нет войне! Нет убийствам и геноциду в Украине"
"В чем сила, брат - в правде. И ты ее знаешь сам. Но нас убивают. Каждый день. Со стороны России, твоей страны, летят ракеты в Украину, на мой дом. Там наши дети"
"А что вы сами вкладываете в свои видеоролики? Что-то какие-то они двусмысленные получаются, судя по комментариям. Хотите на 2-ух стульях усидеть? Будьте посмелее, по-мужски, а то и денег заработать хочется, и лицо не потерять - низко!"
"Ничего и не нужно говорить. Ты замечательный актер. Все видно по твоему лицу и поведению. Твоя позиция понятна. Спасибо тебе!"
"Развел у себя на аккаунте ненавистников России своим молчанием. Молчи дальше, мы без тебя справимся".
Что известно о позиции Нагиева по войне
В начале полномасштабной войны РФ против Украины шоумен опубликовал черно-белое видео, сопроводив его песней группы "Аквариум". В этой песне есть слова "мы воевали сами с собой". Однако прямо о том, что же он думает о ситуации, Нагиев не сказал.
После этого артист несколько раз появлялся в сети, однако ничего конкретного так и не сказал. А недавно звезда "Кухни" Дмитрий Назаров раскрыл позицию Нагиева по войне. Актер намекнул, что его коллега по сериалу разделяет его мнение. Сам Назаров, как известно, осудил войну.