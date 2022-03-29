После начала войны в Украине ведущий остался в Киеве и активно помогает людям.

Эксклюзивно в эфире "Сніданку. Онлайн" украинский путешественник и ведущий проектов "Мир наизнанку" и "Мандруй Україною" Дмитрий Комаров рассказал, чем занимается во время войны.

Как сообщает пресс-служба 1+1, он еще в первые дни полномасштабного вторжения переквалифицировался в волонтеры, остался в Киеве и активно помогает людям. Например, координирует волонтеров и магазины, чтобы людям привозили все необходимое для сохранения жилья при выбитых окнах.

Ведущий отмечает, что услышал много историй киевлян, когда взрывная волна разбила окна и нанесла сильные повреждения людям на лице и теле. Поэтому порекомендовал заставлять окна подушками, матрасами, что позволит в случае взрыва не разлететься стеклу.

Сейчас Комаров часто выезжает в горячие места По его словам, в столице работает много иностранных журналистов, которые часто хотят первыми подать миру информацию и, к сожалению, душевно не чувствуют масштабов нашей трагедии.

"Конечно, нам важно, чтобы весь мир знал о событиях в Украине. Однако следует соблюдать этику, мораль и негласные правила работы в такой трагической ситуации. Что я вижу: большинство коллег работает правильно, но иногда ты замечаешь в глазах коллег, что это будто бы "не моя война". Человек не переживает это душой и сердцем, а просто ищет передний, задний, средний план и ищет "яркую" картинку. Хочется попросить, быть сейчас всем вместе... война это не то время, когда надо пиариться, когда надо набирать себе лайки. По международным нормам, 24 часа должно пройти, все должно появиться в официальных источниках, прежде чем другие могут это опубликовать. А фото, видео выставлять сразу – это просто наводка для врага", – подчеркнул Дмитрий.

Что касается собственных будущих проектов, то сейчас телеведущий поставил на стоп свою деятельность и в первую очередь думает о победе Украины.

"Честно, для меня сейчас это вообще не первоочередной вопрос. Я понимаю, что мы все волонтеры сейчас. Что будет с бизнесом, телевидением – я не хочу об этом думать. Мне важно, чтобы победила Украина. Сначала Украина, потом все остальное. Потом мы решим, что делать, был бы только мир", – прокомментировал путешественник.

Ведущий уверяет: каждый, по возможности, сейчас должен быть на своем фронте и делать от себя максимум. Он призвал всех украинцев не помогать врагу и перестать спорить на политические, религиозные, языковые и другие вопросы, просит быть всех единым и целостным организмом, который делает все для победы Украины.

Как сообщал УНИАН, ранее российский Комитет защиты национальных интересов признал известного украинского ведущего программы "Мир наизнанку" Дмитрия Комарова "врагом России".