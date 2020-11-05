DJ Madonna сделала откровенное признание.

Экс-супруга украинского певца Олега Кензова, DJ Madonna, рассказала, что тот ее избивал.

Об этом говорится в программе "Звездный путь".

Читайте такжеAlyosha впервые рассказала о том, что ее пытались изнасиловать

Долгое время девушка молчала о домашнем насилие, но потом решила рассказать об этом. А повлияли на такое решение письма, которые стали приходить ей от других девушек, которые также пострадали от Кензова.

По словам девушки, артист был очень ревнивым и постоянно требовал доказывать ему свою любовь. В один день Олег даже взломал ее электронную почту, чтобы найти доказательства ее неверности. А когда девушка заявила, что хочет с ним расстаться, то он избил ее на глазах у старшего сына диджейки от предыдущего брака.

"Я сказала ему: "Пожалуйста, можешь уйти из квартиры, у меня просто разрывается голова". И зашел мой старший сын и он сказал: "Мам, господи, что эта сволочь от тебя хочет?". Олег услышал и начал бить моего сына. Младший ребенок стоял и обмочился, начал кричать: "Олег, пожалуйста". В общем, я не помню, как я его оттащила и он ушел. Вытирала кровь на полу", - сказала девушка.

Несколько раз она прощала Кензова и возвращалась к нему. И в один момент он избил ее со всей силой.

""Слышь, а это кто тебе написал комментарий? А он накачанный, весь в татуировках. Ты его хочешь!". Я не успела добежать до лестницы, он вызвал лифт, затащил меня к нему и начал бить, нажал на стоп. Он меня бил так, что я обмочилась", - добавила экс-жена певца.

И даже тогда девушка его простила. По ее словам, такой ад длился три года. А потом Кензов влюбился в другую и ушел. Сам певец говорит о том, что брошенные девушки никогда ничего хорошего не говорят о своих бывших.

Другие новости УНИАН:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: УНИАН