Дита выступает в стиле бурлеск / instagram.com/ditavonteese
Звезда бурлеска Дита фон Тиз опубликовала в Instagram новый снимок.
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На фото она позирует в красном сексуальном белье, которое сделано из кружева. Дополнила она комплектик поясом с подтяжками и черными чулками. На голову звезда надела красный бант.
Стоит отметить, что у Диты красивая фигура, которую она всячески демонстрирует. Буквально за сутки фото набрало почти 50 тысяч лайков.
Дита выступает в стиле бурлеск / instagram.com/ditavonteese
Кто такая Дита фон Тиз:
- Дита родилась 28 сентября 1972 года в Рочестере
- Дита фон Тиз известна главным образом своими бурлескными номерами, в прессе её часто называют «Королевой бурлеска»
- Дита фон Тиз часто появляется в списках «Лучших одетых знаменитостей», является частой гостьей на показах мод
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