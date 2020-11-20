Дита фон Тиз часто радует поклонников подобными кадрами.

Звезда бурлеска Дита фон Тиз опубликовала в Instagram новый снимок.

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На фото она позирует в красном сексуальном белье, которое сделано из кружева. Дополнила она комплектик поясом с подтяжками и черными чулками. На голову звезда надела красный бант.

Стоит отметить, что у Диты красивая фигура, которую она всячески демонстрирует. Буквально за сутки фото набрало почти 50 тысяч лайков.

Кто такая Дита фон Тиз:

Дита родилась 28 сентября 1972 года в Рочестере

Дита фон Тиз известна главным образом своими бурлескными номерами, в прессе её часто называют «Королевой бурлеска»

Дита фон Тиз часто появляется в списках «Лучших одетых знаменитостей», является частой гостьей на показах мод

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Автор: Диана Могилевич