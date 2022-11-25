Шоумен не смог пройти мимо девочки, которой на заправке заряжали ингалятор.

Известный шоумен Максим Галкин, признанный в России "иноагентом", отреагировал на щемящее фото, где маленькой девочке на заправке заряжали ингалятор.

Данная ситуация произошла после массированного обстрела Киева, в результате чего были повреждены энергообъекты Украины. Жители города более суток были без света, тепла, воды и связи. Мимо этой ситуации не смог пройти Галкин.

На своей странице в Instagram он разместил фото девочки, родители которой повезли ее на заправку, чтобы зарядить ингалятор и спасти дочери жизнь, так как у малышки, вероятно, астма.

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"Киев сейчас. Эту маленькую девочку родные привезли на заправку, чтобы подключить к электричеству ингалятор, необходимый ей для жизни. Максим Галкин признан Минюстом РФ иноагентом", – написал шоумен.

Массированный обстрел Украины 23 ноября

Воздушные силы ВСУ сообщили, что днем 23 ноября РФ запустила по территории нашей страны около 70 крылатых ракет Х-101/Х-555, "Калибр", а также ударные беспилотники.

Наши воины ликвидировали 51 вражескую ракету, а также пять дронов-камикадзе типа "Ланцет".

По сведениям Нацполиции, захватчики попали в 16 объектов инфраструктуры. В результате массированного ракетного удара погибли шесть человек, а десятки - пострадали.

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