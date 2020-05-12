Первое на YouTube: Дэвид Линч опубликовал странное видео

Известный режиссер сообщил зрителям о небольшом тумане, а в конце ролика пожелал всем хорошего дня.

Режиссер Дэвид Линч на карантине завел YouTube-канал под названием «David Lynch Theater» и выложил туда всего одно видео. На нем он зачитывает прогноз погоды в Лос-Анджелесе.

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На видео «Weather Report 5/11/20», которое длится всего полминуты, Линч сообщил зрителям о небольшом тумане, а в конце ролика пожелал всем хорошего дня.

Подписчики канала стали гадать, будет ли «Прогноз погоды» от Дэвида Линча выходить регулярно.

Как сообщал УНИАН, американский кинорежиссер Дэвид Линч объявил о благотворительной акции.

Режиссер присоединился к кампании Heal The Healer, которая помогает собирать средства на курсы трансцендентальной медитации для врачей, борющихся с коронавирусом.

Линч пообещав, что среди тех, кто пожертвует деньги в фонд, он выберет одного случайного человека, с которым разделит чашечку кофе онлайн.