Дэвид Линч за пожертвования для врачей разыграет онлайн-встречу (видео)

Режиссер присоединился к кампании Heal The Healer, которая помогает собирать средства на курсы трансцендентальной медитации для врачей.

Американский кинорежиссер Дэвид Линч объявил о благотворительной акции.

Читайте такжеГолливудская пара Мила Кунис с Эштон Катчер выпустили "карантинное вино" (видео)Видеозапись своей инициативы он опубликовал в микроблоге Twitter.

Таким образом режиссер присоединился к кампании Heal The Healer, которая помогает собирать средства на курсы трансцендентальной медитации для врачей, борющихся с коронавирусом.

Линч пообещав, что среди тех, кто пожертвует деньги в фонд, он выберет одного случайного человека, с которым разделит чашечку кофе онлайн.

А в качестве дополнительного бонуса режиссер нарисует портрет того, кого выберет.

Dear Twitter Friends, Click on the link to support the DLF’s Heal The Healers Now initiative, and for a chance to win a virtual coffee with me. Donations will help bring TM to medical providers battling COVID-19. Thank you! https://t.co/zBAkCTnu0Mpic.twitter.com/GxUhUMm8k0 — David Lynch (@DAVID_LYNCH) May 4, 2020

Ранее УНИАН сообщал, как Арнольд Шварценеггер пожертвовал медикам миллион долларов.