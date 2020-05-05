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Дэвид Линч за пожертвования для врачей разыграет онлайн-встречу (видео)

18:21, 05 мая 2020
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Дэвид Линч нарисует портрет счастливчика / fireinspire.com.ua

Читайте такжеГолливудская пара Мила Кунис с Эштон Катчер выпустили "карантинное вино" (видео)Видеозапись своей инициативы он опубликовал в микроблоге Twitter.

Таким образом режиссер присоединился к кампании Heal The Healer, которая помогает собирать средства на курсы трансцендентальной медитации для врачей, борющихся с коронавирусом.

Линч пообещав, что среди тех, кто пожертвует деньги в фонд, он выберет  одного случайного человека, с которым разделит чашечку кофе онлайн.

А в качестве дополнительного бонуса режиссер нарисует портрет того, кого выберет.

Ранее УНИАН сообщал, как Арнольд Шварценеггер пожертвовал медикам миллион долларов.

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