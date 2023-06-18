Рассказываем, как на эту дату отреагировали украинские знаменитости.

18 июня во многих странах мира отмечают день отца. В Украине данная традиция тоже присутствует, однако из-за войны многие отцы ушли на фронт, а некоторые и вовсе больше никогда не вернутся домой и не обнимут своих детей.

Рассказываем, как украинские звезды отреагировали на день отца и что рассказали о своих родителях.

Ирина Федишин

Украинская певица обратилась к своему отцу с теплыми словами благодарности за все то, что он ей дал. Федишин призналась, что ее папа - один из главных жизненных примеров.

Видео дня

"Папа, поздравляем с Днем отца. Очень сильно любим! Благодарю Бога, что Вы есть. Спасибо за любовь, заботу, жизненный пример и те ценности, которые прививаете еще с детства. Крепкого Вам здоровья и счастливых лет жизни. Спасибо Виталику, что хороший отец нашим деткам. Горжусь тобой. Семья — это самое большое наше богатство. Дерево посажено - плоды будут! С Днем отца всех пап", - написала в своем блоге Ирина, добавив фото из семейного архива.

Наталка Денисенко

Муж Наталки, актер Андрей Фединчик, после начала полномасштабной войны вступил в ряды ВСУ, поэтому встречи с ним стали редкостью. Сейчас Денисенко, которой пришлось полностью взять на себя воспитание сына Андрея, пожелала, чтобы все дети дождались своих пап с войны.

"С Днем отца! Пусть все детишки дождутся своих отцов", - высказалась звезда сериала "Село на миллион".

Екатерина Репяхова

Блогерша вместе с почти вдвое старшим мужем Виктором Павликом воспитывают сына Мишу. Родился мальчик в июне 2021 года.

"Выбрала самого лучшего папу для своего сына! С Днем отца! Миша всегда сможет положиться на отца. Спасибо тебе, любимый, за твою заботу, любовь, улыбку. Самое главное – будь здоров", - высказалась супруга Виктора Павлика.

Следует отметить, что сама Репяхова росла без отца. Об этом она неохотно говорит в своем блоге, но когда-то вспоминала, что ее матери было очень тяжело.

Камалия

Самая богатая певица Украины Камалия обратилась к своему мужу. Пара воспитывает двоих дочерей - двойняшек Арабеллу и Мирабеллу. Несмотря на то, что этой весной артистка заявила о разводе с Мохаммадом Захуром, в день отца она поблагодарила его и назвала папой-героем.

"Поздравляю с Днем отца! Мечтаю, чтобы каждый украинский папа-герой как можно быстрее обнял своего ребенка! Захур, ты лучший в мире папа! Спасибо за все, что ты делаешь для наших девочек, и даже в это время часто бываешь для них и мамой, и папой! Спасибо!" - написала певица.

Тина Кароль

Певица в этот день показала редкое фото со своим папой. Она призналась, что отец играет в ее жизни очень важную роль. Именно папа с самого детства является примером мужества для дочерей.

"Отец для девушек — это сверхважная фигура, которая ассоциируется с доверием и крепостью духа. Папа, папуля, здоровья! Всегда твоя капризная проказница", - написала Тина Кароль.

Напомним, Зеленский поздравил украинцев с Днем отца трогательным видео.

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