День матери в этом году выпал на 9 мая.

Сегодня, 9 мая, в Украине отмечается не только День победы, но и самый нежный праздник - День матери. По этому случаю звезды трогательно поздравили в своих социальных сетях самых близких людей.

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Украинская певица Настя Каменских призналась, что очень счастлива иметь такую маму, как у нее. Она засыпала своего самого близкого человека множеством комплиментов.

"Счастлива, что ты моя мама. Веселая, красивая, родная, добрая, любящая, понимающая и такая сильная. Очень тебя люблю. Будь всегда рядом", - написала Настя в Instagram.

А вот Катя Осадчая, которая ждет уже третьего ребенка, рассказала, что никогда и подумать не могла, что станет мамой троих. Она поблагодарила свою маму и бабушку за все бессонные ночи, терпение и любовь.

"С Днем Матери всех, чьё главное имя "мама". Мама умеет все на свете - и собрать любой конструктор, и разрулить сложную логистику, и сказать вовремя нужные слова, или вовремя уметь промолчать, мама обнимет и успокоит, и все быстро станет на свои места. Я желаю всем мамам сил, выдержки и вдохновения, а еще больших радостей от всех достижений наших детей", - сказала Катя.

Оля Полякова считает День матери лишним поводом позвонить своему родному человеку и сказать теплые слова.

"В этом году День матери выпал на воскресенье, 9 мая. Не забудьте поздравить своих мам, этот праздник - лишний повод позвонить или навестить маму, сказать теплые слова о том, как сильно вы ее любите", - добавила Оля.

Сергей Бабкин поблагодарил всех мам на свете за то, что они сделали нам самый ценный подарок - жизнь.

"Безграничной любви и бесконечного здоровья я хочу пожелать всем мамочкам, всем будущим мамочкам", - написал Бабкин на своей страничке.

Телеведущий Владимир Остапчук рассказал, что мама научила его тонко чувствовать мир и верить в людей.

"Мамуся, ты всегда учила тонко чувствовать этот мир, верить в людей и знать: "все, что ни делается, - делается к лучшему"", - сказал Остапчук.

"Спасибо Богу, что ты у нас есть", - именно так Ольга Сумская начала свое поздравление маме.

"Мамочка, родная, с праздником! С днем мамы! Спасибо Богу, что ты у нас есть! Поздравьте своих мам", - сказала Сумская.

Отметим, полный выпуск "Голоса страны" вы можете посмотреть на 1+1 video.

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Автор: Диана Могилевич