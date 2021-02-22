Деми Роуз показала новое фото.

Британская модель Деми Роуз опубликовала в Instagram новую фотографию.

На снимке она позирует в раздельном купальнике. При этом у Деми настолько пышные формы, которые едва вмещаются в бикини. Пикантности фото добавило то, что Деми распустила волосы. Также она надела серьги-кольца, которые сейчас в тренде.

Кто такая Деми Роуз:

Деми Роуз родилась 27 марта 1995 года в британском городе Бирмингем

Несколько лет назад Роуз стала самой сексуальной девушкой планеты по версии издания Zoo Magazine

Вокруг роскошных форм модели ходят сплетни: говорят, что Деми ложилась под нож для увеличения груди и ягодиц. Хотя сама Роуз это отрицает

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Автор: Диана Могилевич