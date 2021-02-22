Модель показала пикантное фото / instagram.com/demirose
Британская модель Деми Роуз опубликовала в Instagram новую фотографию.
На снимке она позирует в раздельном купальнике. При этом у Деми настолько пышные формы, которые едва вмещаются в бикини. Пикантности фото добавило то, что Деми распустила волосы. Также она надела серьги-кольца, которые сейчас в тренде.
Модель показала пикантное фото / instagram.com/demirose
Кто такая Деми Роуз:
- Деми Роуз родилась 27 марта 1995 года в британском городе Бирмингем
- Несколько лет назад Роуз стала самой сексуальной девушкой планеты по версии издания Zoo Magazine
- Вокруг роскошных форм модели ходят сплетни: говорят, что Деми ложилась под нож для увеличения груди и ягодиц. Хотя сама Роуз это отрицает
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