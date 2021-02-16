Деми Роуз часто демонстрирует свои формы.

Популярная модель Деми Роуз опубликовала в Instagram новый снимок.

На фото девушка позирует абсолютно голой посреди поля. Свои интимные места она прикрыла лепестками цветов. Стоит отметить, что Деми часто демонстрирует свои формы.

За несколько часов фото набрало более 500 тысяч лайков и множество восторженных комментариев.

Кто такая Деми Роуз:

Деми Роуз родилась 27 марта 1995 года в британском городе Бирмингем

Несколько лет назад Роуз стала самой сексуальной девушкой планеты по версии издания Zoo Magazine

Вокруг роскошных форм модели ходят сплетни: говорят, что Деми ложилась под нож для увеличения груди и ягодиц. Хотя сама Роуз это отрицает

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Автор: Диана Могилевич