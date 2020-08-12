Жгучая Деми Роуз вывалила пышную попу в секси-бикини

Модель опубликовала новое фото.

Известная модель Деми Роуз опубликовала в Instagram фотографии с отдыха.

Девушка позирует в разноцветном купальнике. Интересно, что верх купальника сделан в виде топа с длинными рукавами. А вот попу Роуз решила показать крупным планом.

"Все для вас", - написала модель.

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