Жгучая Деми Роуз вывалила пышную попу в секси-бикини
10:44, 12 августа 2020Звезды
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Модель опубликовала новое фото.
Роуз опубликовала фото / instagram.com/demirose
Известная модель Деми Роуз опубликовала в Instagram фотографии с отдыха.
Девушка позирует в разноцветном купальнике. Интересно, что верх купальника сделан в виде топа с длинными рукавами. А вот попу Роуз решила показать крупным планом.
"Все для вас", - написала модель.
Роуз опубликовала фото / instagram.com/demirose
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