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Жгучая Деми Роуз вывалила пышную попу в секси-бикини

10:44, 12 августа 2020
Звезды
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Роуз опубликовала фото / instagram.com/demirose

Девушка позирует в разноцветном купальнике. Интересно, что верх купальника сделан в виде топа с длинными рукавами. А вот попу Роуз решила показать крупным планом.

"Все для вас", - написала модель.

Роуз опубликовала фото / instagram.com/demirose

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