Деми Роуз имеет пышные формы.

Известная модель Деми Роуз опубликовала в Instagram новую фотографию.

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На снимке она позирует в леопардовом боди с длинным рукавом и под горло. На бедрах она завязала платок со змеиным принтом. Дополнили такой образ черные солнцезащитные очки.

Интересно, что одну руку Роуз поднесла к подбородку. А на самой руке сидела красивая бабочка. Кроме того, такой образ идеально подчеркнул пышные формы Роуз и ее осиную талию.

Кто такая Деми Роуз:

Деми Роуз родилась 27 марта 1995 года в британском городе Бирмингем

Несколько лет назад Роуз стала самой сексуальной девушкой планеты по версии издания Zoo Magazine

Вокруг роскошных форм модели ходят сплетни: говорят, что Деми ложилась под нож для увеличения груди и ягодиц. Хотя сама Роуз это отрицает

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Автор: Диана Могилевич