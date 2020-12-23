Роуз показала осиную талию / instagram.com/demirose
Известная модель Деми Роуз опубликовала в Instagram новую фотографию.
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На снимке она позирует в леопардовом боди с длинным рукавом и под горло. На бедрах она завязала платок со змеиным принтом. Дополнили такой образ черные солнцезащитные очки.
Интересно, что одну руку Роуз поднесла к подбородку. А на самой руке сидела красивая бабочка. Кроме того, такой образ идеально подчеркнул пышные формы Роуз и ее осиную талию.
Роуз показала осиную талию / instagram.com/demirose
Кто такая Деми Роуз:
- Деми Роуз родилась 27 марта 1995 года в британском городе Бирмингем
- Несколько лет назад Роуз стала самой сексуальной девушкой планеты по версии издания Zoo Magazine
- Вокруг роскошных форм модели ходят сплетни: говорят, что Деми ложилась под нож для увеличения груди и ягодиц. Хотя сама Роуз это отрицает
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