Деми Роуз часто радует поклонников откровенными снимками.

Популярная модель Деми Роуз опубликовала в Instagram "летнее" фото.

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На снимке звезда позирует в сексуальной шелковой комбинации небесного цвета. Она подобрала модную длину миди и дополнила такой образ босоножками на каблуке. Стоит отметить, что Деми славится пышными формами, которые не всегда вмещаются в нижнее белье или одежду.

Также интересно, что уже несколько недель Роуз отдыхает на Ибице. Она часто публикует фото с моря и радует поклонников откровенными снимками.

Кто такая Деми Роуз:

Деми Роуз родилась 27 марта 1995 года в британском городе Бирмингем

Несколько лет назад Роуз стала самой сексуальной девушкой планеты по версии издания Zoo Magazine

Вокруг роскошных форм модели ходят сплетни: говорят, что Деми ложилась под нож для увеличения груди и ягодиц. Хотя сама Роуз это отрицает

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Автор: Диана Могилевич