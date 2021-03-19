Модель решила показать откровенный снимок.

Британская модель Деми Роуз опубликовала в Instagram новую фотографию с отдыха на Ибице.

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Девушка позирует без белья, но в белой рубашке. При этом она решила ее не застегивать, чтобы ее пышные формы было видно. Также она сделала хвостик, который завязала белой ленточкой.

"Красиво выглядишь", "Вау", "Неплохо", - пишут поклонники.

Кто такая Деми Роуз:

Деми Роуз родилась 27 марта 1995 года в британском городе Бирмингем

Несколько лет назад Роуз стала самой сексуальной девушкой планеты по версии издания Zoo Magazine

Вокруг роскошных форм модели ходят сплетни: говорят, что Деми ложилась под нож для увеличения груди и ягодиц. Хотя сама Роуз это отрицает

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Автор: Диана Могилевич