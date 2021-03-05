25-летняя британская модель поделилась с поклонниками новым фото.

Модель продолжает будоражить воображение поклонников своими откровенными образами и радовать их новыми снимками, которые она выкладывает в Instagram.

Читайте такжеИзвестная модель похвасталась своими формами в мини-сарафанеНа новом снимке Роуз позирует лежа на кровати. Для фото модель надела прозрачное кружевное нижнее белье голубого цвета.

Модель распустила волоссы и нанесла яркий нюдовый макияж.

"Роуз-терапия", - подписала снимок модель.

Автором снимка стал фотограф Грегорио Кампос.

Подписчики модели пришли в восторг от ее образа и засыпали модель комплиментами.

Кто такая Деми Роуз

Деми Роуз родилась 27 марта 1995 года в британском городе Бирмингем.

Несколько лет назад Роуз стала самой сексуальной девушкой планеты по версии издания Zoo Magazine.

Вокруг роскошных форм модели ходят сплетни: говорят, что Деми ложилась под нож для увеличения груди и ягодиц. Хотя сама Роуз это отрицает.

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Автор: Ирина Погорелая