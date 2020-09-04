Модель порадовала поклонников новыми фото / иnstagram.com / demirose
Модель продолжает радовать своих поклонников откровенными снимками, которые она выкладывает в Инстаграм.
Читайте такжеЖгучая Деми Роуз показала свою попу со всех ракурсов На новых фото девушка появилась в обтягивающем бикини черного цвета, которое подчеркнуло аппетитные формы модели. На фото модель позирует сидя на матрасе в процессе приема солнечных ванн.
"Слаще меда", - подписала фото модель. Роуз позирует с легким макияжем, губы накрасила блеском нюдового оттенка.
Модель позирует в секси-бикини \ instagram.com/demirose/
Подписчики модели пришли в восторг от ее образа.
Девушка показала свои прелести со всех ракурсов \ instagram.com/demirose/
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