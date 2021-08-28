Новый образ понравился далеко не всем.

58-летняя голливудская звезда Деми Мур в очередной раз поразила поклонников не по годам подтянутым телом.

Откровенную фотографию актриса опубликовала в Instagram.

"Красное жаркое лето", – подписала кадр американка.

Фото в оранжевом купальнике и с роскошным загаром действительно вызвало в сети "пожар". Подписчики назвали актрису "горячей", "сексуальной женщиной", писали, что "лето еще не завершилось". Однако были и те, кто заметил пластику лица звезды.

"О, детка, что ты делаешь со своим лицом", – ответил пользователь bohnenstroh. Однако недовольного фаната сразу же заставили замолчать, мол, оскорблять звезду в соцсети – это позорная вещь.

На фото Мур позировала, прислонившись к стене, в закрытом купальнике с глубоким декольте и тонкими бретельками. Волосы уложила на один бок, демонстрируя свои скулы.

Деми Мур и раньше радовала своих фанатов откровенными фотографиями.

Чем известна Деми Мур:

Одну из первых ролей сыграла в телесериале "Главный госпиталь" (1982—1983). В середине 1980-х годов Мур появилась в молодёжных фильмах "Огни святого Эльма", "Во всём виноват Рио" и "По поводу того, что случилось вчера ночью…". В 1988 году она сыграла первую главную роль в своей карьере в фильме "Седьмое знамение".

После коммерческого успеха фильма "Привидение" она сыграла главные роли в фильмах "Несколько хороших парней", "Непристойное предложение", "Разоблачение", "Стриптиз" и т. д. В начале 1990-х годов она стала первой актрисой в Голливуде с гонораром более 10 млн за фильм, однако в последующие годы из-за коммерческих неудач фильмов её карьера претерпела значительный спад.

В 1997 году она сыграла одну из ролей в телефильме "Если бы стены могли говорить", которая принесла ей номинацию на премию "Золотой глобус".

Автор: Иван Бойко