Телеведущая похвасталась стройной фигурой.

Украинская телеведущая, которая последние несколько лет живет и работает в РФ, Регина Тодоренко поделилась в своем инста-блоге пикантной фотографией.

Девушка устроила себе мини-фотосессию в бежевом белье, сидя на кровати с белоснежной постелью. Звезда распустила свои волнистые локоны и продемонстрировала стройную фигуру.

"Как и обещала, фото в белье. Повышаем охваты. Делимся впечатлениями. Отнеситесь к этому посту с юмором, но я и, правда, перестала понимать политику Инстаграмм. Хуже всего в моем аккаунте заходят фото с детками, которым нужна помощь. Неужели только таким способом, раздеваясь, оголяясь, можно привлечь умную адекватную аудиторию к чему-то хорошему?", - подписала фото Регина.

"Не очень получилось фото. Обычно ваша фигура выглядит лучше", "Умную вряд ли привлечете трусами", "Сейчас только полуголые фото заходят. Чем сексуальнее, тем лучше. Деградация на лицо", "Да, к сожалению сейчас все только через какой-то хайп", "Фотограф не доработал, интерьер подавляет", - пишут поклонники в комментариях.

Напомним, ранее заплаканная Регина Тодоренко сделала откровенное признание.

Читайте также "Малышка на миллиард": Юлия Мендель снялась в соблазнительной фотосессии без белья Чем известна Регина Тодоренко

Тодоренко несколько раз попадала в громкие скандалы. Она была ведущей программы "Орел и Решка". Регина рассказала, что золотой карты на самом деле не существует. Тогда разгорелся скандал вокруг выступления Регины.

Также она высказывалась о домашнем насилии во время интервью. Тогда Тодоренко сказала: "А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил? А что ты сделала для того, чтобы он тебя ударил?" После этого в Instagram блогера появились сотни негативных комментариев.

Также известно, что Регина вышла замуж за российского певца Влада Топалова. В браке у них родился сын Майкл.

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Автор: Диана Могилевич