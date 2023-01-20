Анатолий Васильев не выдержал издевок.

Российский актер Анатолий Васильев, получивший популярность после съемок в многосерийном сериале "Сваты", оказывается, отказался от участия в проекте.

Как сообщает "Киноафиша", актер очень тщательно работал над ролью спокойного и интеллегентного профессора Юрия Ковалева. Он был прототипом героя Федора Добронравова - взбалмошного и не очень умного сельского жителя.

По данным СМИ, противостояние двух дедушек главной героини Жени должно было выйти на новый уровень в четвертом сезоне сериала. Однако Васильеву не понравился сценарий, согласно которому Добронравову пришлось бы еще жестче над ним шутить, буквально издеваться. Он был уверен, что это будет ставить в неловкое положение его персонажа.

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Поэтому Васильев решил отказаться от съемок в проекте. Так как создатели сериала не могли рассказать об этом зрителям, по сценарию дедушка Жени должен был умереть.

Сюжет сериала "Сваты"

Молодые супруги Маша и Максим Ковалёвы решают съездить отдохнуть в Италию, а свою пятилетнюю дочь Женю оставить под присмотром своих родителей, но те, сославшись на занятость, отказываются. В результате неразберихи к внучке приезжают родители и Маши, и Максима. Теперь им придется выживать в одном доме.

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