Она отметила, что ей нравится, когда за ней ухаживают.

Украинской блогерше Даше Квитковой неоднократно приписывали роман с одним из главных героев реалити "Холостяк" Михаилом Заливако. Поклонники начали подозревать, что у них отношения, когда Даша и Миша начали "палиться" в одном и том же лифте, а также Заливако приезжал на место аварии, которая произошла с Квитковой в этом году.

Сама Квиткова долго молчала о том, действительно ли ее избранником после развода с Никитой Добрыниным стал Заливако. Однако сейчас, в программе "Невероятная правда о звездах", девушка решилась раскрыть все карты.

Она рассказала, что позволяет мужчинам ухаживать за собой. При этом сейчас ее сердце абсолютно свободно.

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"Мы с Мишей просто соседи. Просто живем в одном жилом комплексе. Мое сердце не занято. Оно абсолютно свободно. Просто есть мужчины, которым я нравлюсь и которые проявляют ко мне какие-то знаки внимания. Почему нет? Я им разрешаю это делать. Мне нравятся цветы", - сказала Квиткова.

Она добавила, что с экс-мужем Добрыниным осталась в хороших отношениях. Они одинаковое время проводят с ребенком - неделя через неделю. Новый год они будут праздновать все вместе у Даши дома, чтобы подарить ребенку ощущение праздника и вместе раскрыть все подарки.

Напомним, ранее Даша Квиткова отреагировала на новый роман бывшего мужа.

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