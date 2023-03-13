Квиткова восхитила своим преображением / instagram.com/kvittkova

Украинская блогерша Даша Квиткова рассказала, что до беременности весила 54 килограмма, однако, пока она носила под сердцем сына Льва, успела набрать еще 32 кг.

В своем инста-блоге она показала, как выглядела за день до родов. Квиткова сфотографировалась спиной к зеркалу, поэтому можно заметить складки на боках и широкие бедра. 

Девушке не нравились такие формы, поэтому после рождения ребенка она взяла себя в руки и начала заниматься своим телом. Как призналась блогерша, ей удалось похудеть до 50 килограмм. В этом ей помогли занятия спортом и правильное питание.

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Девушка рассказала, что регулярно занималась спортом и привила привичку питаться здоровой едой.

"Мое перевоплощение длилось более полутора лет. Сегодня я довольна своей формой, телом, кожей и самочувствием", - написала Даша.

Как отреагировала сеть на преображение Даши Квитковой

  • "Лучшая мотивация"
  • "Результат шикарный"
  • "Это просто огонь"
  • "Дашка, ты - молодец"
  • "Глаз не отвести"

Напомним, Даша Квиткова впервые ответила, был ли у нее официальный развод с Добрыниным.

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