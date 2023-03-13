Украинская блогерша Даша Квиткова рассказала, что до беременности весила 54 килограмма, однако, пока она носила под сердцем сына Льва, успела набрать еще 32 кг.
В своем инста-блоге она показала, как выглядела за день до родов. Квиткова сфотографировалась спиной к зеркалу, поэтому можно заметить складки на боках и широкие бедра.
Девушке не нравились такие формы, поэтому после рождения ребенка она взяла себя в руки и начала заниматься своим телом. Как призналась блогерша, ей удалось похудеть до 50 килограмм. В этом ей помогли занятия спортом и правильное питание.
Девушка рассказала, что регулярно занималась спортом и привила привичку питаться здоровой едой.
"Мое перевоплощение длилось более полутора лет. Сегодня я довольна своей формой, телом, кожей и самочувствием", - написала Даша.
Как отреагировала сеть на преображение Даши Квитковой
- "Лучшая мотивация"
- "Результат шикарный"
- "Это просто огонь"
- "Дашка, ты - молодец"
- "Глаз не отвести"
Напомним, Даша Квиткова впервые ответила, был ли у нее официальный развод с Добрыниным.