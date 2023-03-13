Девушка очень много набрала во время беременности.

Украинская блогерша Даша Квиткова рассказала, что до беременности весила 54 килограмма, однако, пока она носила под сердцем сына Льва, успела набрать еще 32 кг.

В своем инста-блоге она показала, как выглядела за день до родов. Квиткова сфотографировалась спиной к зеркалу, поэтому можно заметить складки на боках и широкие бедра.

Девушке не нравились такие формы, поэтому после рождения ребенка она взяла себя в руки и начала заниматься своим телом. Как призналась блогерша, ей удалось похудеть до 50 килограмм. В этом ей помогли занятия спортом и правильное питание.

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Девушка рассказала, что регулярно занималась спортом и привила привичку питаться здоровой едой.

"Мое перевоплощение длилось более полутора лет. Сегодня я довольна своей формой, телом, кожей и самочувствием", - написала Даша.

Как отреагировала сеть на преображение Даши Квитковой

"Лучшая мотивация"

"Результат шикарный"

"Это просто огонь"

"Дашка, ты - молодец"

"Глаз не отвести"

Напомним, Даша Квиткова впервые ответила, был ли у нее официальный развод с Добрыниным.

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