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"Сердцеедка" Астафьева в прозрачном плаще поддержала движение против насилия (фото)

16:35, 30 июля 2020
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Даша Астафьева присоединилась к флешмобу / фото instagram.com/da_astafieva

Читайте такжеДаша Астафьева засветила интимные части тела (фото)Пост с хештэгом #womensupportingwomen она опубликовала в своем Instagram.

«Мы живем сейчас там, где все стремятся быть сильными, независимыми. Можно ли назвать миром это место? Пусть каждый из вас сам себе тихонечко подумает. А пока, хочется напомнить, что все мы ищем защиты и поддержки. Ежедневно, ежечасно. Достаточно ли мы сделали, чтобы чувствовать себя в безопасности? Все в наших руках. Не в руках страны или правительства. В твоих руках», – отметила она в подписи к фото.

На снимке исполнительница изображена в прозрачном плаще.

Астафьева снялась в прозрачном плаще на голое тело / фото instagram.com/da_astafieva

Под еще одним черно-белым фото певицы подписчики успели оставить комментарии, восхитившись ее красотой: «Сердцеедка», «Все так же цветет», «Красотка».

Ранее УНИАН писал, что до этого Джамала высказалась о насилии и убийстве женщин.

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Теги: #Даша Астафьева