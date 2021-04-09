Дарья Петрожицкая обнародовала новый снимок в Instagram.

Украинская актриса Дарья Петрожицкая показала фото со своим коллегой по цеху, сериальным "дедом" из "Папика" Станиславом Бокланом.

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Актеры сфотографировались во время съемок сериала. Дарья предстала в баклажановом костюме и черно-белой блузке. Также она выпустила свои волнистые локоны, украсив их изысканной заколкой. А дополнила она такой образ серьгами.

Станислав Боклан решил не отставать от своей сериальной "внучки". Он также надел костюм и рубашку. На фото артисты стоят рядом. Боклан игриво смотрит на Петрожицкую, а она - ярко улыбается.

Сериал "Папик": что известно

Главный герой - всеми забытый пожилой актёр, единственный "капитал" которого — долги за квартиру и сбережения на похороны. Устав от унылой жизни, дед хочет расстаться с ней красиво, поэтому перед смертью заглядывает в барбершоп. Заполучив стильную причёску и бороду хипстера, пенсионер едет в ночной клуб, где знакомится с эффектной девушкой. Охотница на "папиков" принимает его за миллионера и решает охмурить.

Отметим, сериал "Папик" можно посмотреть на 1plus1.video.

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Автор: Диана Могилевич