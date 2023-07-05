Он мотивировал поклонников донатить армии.

Украинский музыкант Владимир Дантес объявил сбор средств для Вооруженные сил Украины. Цель сбора - 250 тысяч гривень. А чтобы украинцам приятнее было это делать, артист пообещал разыграть 10 тысяч гривень и вручить их тому, кто задонатит хотя бы 100 гривень.

А вот для привлечения внимания к сбору средств Дантес воспользовался "запрещенным" приемом. Он снялся полностью голым в душе, едва прикрывая свое интимное место лейкой.

"Ну, трудно привлекать ваше внимание. А ради донатов на ВСУ и не такое могу", - написал Дантес.

Видео дня

В комментариях "объявился" друг артиста - шоумен Алексей Дурнев. Он пообещал задонатить 10 тысяч гривень, если Дантес опустит камеру телефона ниже.

Как отреагировали пользователи сети

"Лучший сбор, который я когда-либо видела"

"Вот это ты придумал! Класс"

"А чего так жарко стало?"

"Если выиграю, то задоначу выигрышные 10 тысяч, чтобы видео с камерой чуть ниже отправили моей бывшей"

"Я в шоке от твоей красоты"

Напомним, ранее Дантес рассказал, кто вдохновил его перевести русскоязычные хиты на украинский.

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