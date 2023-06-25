Он признался в симпатии к ведущей.

Украинский музыкант Владимир Дантес пришел в студию "Наше радио" и ответил на несколько вопросов ведущих. Так, одним из каверзных вопросов был о том, кто певцу нравится больше - Маша Ефросинина или Оля Полякова.

Более того, ведущая поинтересовалась, кого из них Дантес считает самой сексуальной милфой Украины. Он ответил, что ему больше нравится Маша Ефросинина, и дело не только во внешности телезвезды.

"Блин, для меня Маша. Это же не только внешне. Но еще и по какой-то энергетике. Поэтому я за Машу", - признался Дантес.

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Отметим, однажды Маша Ефросинина стала участницей шоу "Пожежа", ведущими которого являются Владимир Дантес и Алексей Дурнев. Более того, они неоднократно сталкивались на светских мероприятиях. Поэтому у Дантеса было время понять, что энергетика Ефросининой ему действительно импонирует.

Дантес изменил свое отношение к детям

Еще совсем недавно Владимир Дантес говорил, что не хочет детей. Однако после начала отношений с Дашей Кацуриной, у которой уже есть двое детей, он изменил к ним свое отношение.

Сейчас артист радуется, что в его жизни присутствуют малыши. Более того, ему нравится, когда они играют, шумят и наводят беспорядок.

Также Дантес называет Кацурину и ее детей от первого брака с Михаилом Кацуриным своей семьей.

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