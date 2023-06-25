Кроме этого, его просили не вспоминать об Украине.

Украинский певец Владимир Дантес откровенно рассказал о работе на российском телевидении. Несколько лет артист снимался в шоу "Еда, я люблю тебя", этот проект выходил на телеканале "Пятница".

По словам Дантеса, весь этот канал почти полностью состоял из украинцев. Впрочем, он не захотел участвовать в съемках, когда начал замечать странное поведение команды. Как оказалось, ему предлагали съемки в оккупированном Крыму.

В шоу вместе с Дантесом снимались белорус и украинец грузинского происхождения. Они путешествовали по миру и пробовали разную еду, часто вспоминали блюда из разных украинских городов. Однажды им сказали, что говорить об Украине не стоит.

"Нас это возмутило и потом нам в первый и в последний раз предложили снять программу в Крыму. Предложили на каждом по миллиону рублей (примерно 440 тысяч гривень - УНИАН). Мы сказали: "Спасибо, до свидания". И это так закончилось. Ты знаешь, много было моментов, когда ты находишь какие-то оправдания тому, что ты делаешь. Ну, это действительно интересный проект, я был без денег, когда это начиналась для меня. Это было вообще суперово увидеть мир", - рассказал Дантес на шоу "20:23", которое недавно запустил Женя Янович.

По словам певца, все такие моменты были неприятными. Он понял, что работа на росТВ не для него. Дантес отметил, что сейчас ему "не прилетает" от фанов за съемки для России. Хотя сам он признает, что все это выглядело странно.

Кто такой Владимир Дантес

Украинский певец и блогер родился в Харькове. Гудкову (настоящая фамилия Дантеса) 34 года. Он начал свою карьеру с "Фабрики звезд", где вместе с Вадимом Олейником основал группу "ДиО.фильмы". Артисты выпустили немало хитов, такие как "Мне уже 20", "Девочка Оля", "Рингтон" и многие другие. В 2015 году группа распалась.

В этом же году Дантес женился на Наде Дорофеевой. В 2022 году артисты расстались. После этого певец закрутил роман с Дашей Кацуриной. Недавно он показал, как относится к детям своей избранницы. Сначала он говорил, что не планирует становиться отцом, но впоследствии умилил фанов своим поступком.

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