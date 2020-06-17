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Популярной модели и участнице "Мисс Вселенная" ампутировали ногу

00:51, 17 июня 2020
Звезды
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Модель перенесла несколько операций / Фото instagram.com/danielaalvareztv/

Участнице конкурса красоты "Мисс Вселенная", колумбийке Даниэлле Альварес ампутировали левую ногу из-за ишемии, возникшей в результате удаления опухоли в животе.

Альварес является популярным блогером, за ее страницей в Instagram следят более 1,9 млн людей.

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Красавица раньше часто радовала подписчиков фото в бикини, щеголяя совершенной фигурой.

В 2011 году девушка выиграла титул "Мисс Колумбия". В 2012-м представляла страну на конкурсе "Мисс Вселенная".

Даниэлле планирует установить многофункциональный протез.

Ишемия конечностей возникла в результате удаления опухоли в животе / Фото instagram.com/danielaalvareztv/

Как сообщал ранее УНИАН, канадскому актеру Нику Кордеро провели ампутацию правой ноги после осложнений, которые возникли из-за коронавируса.

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