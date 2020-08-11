Известный телеведущий и секс-символ Украины попал в ДТП (фото)

Происшествие произошло в Одессе.

Украинский телеведущий, экс-участник шоу "Танцы со звездами", секс-символ Даниэль Салем попал в дорожно-транспортное происшествие в Одессе.

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Мотоцикл Harley Davidson Даниэля въехал в легковушку Chevrolet, которая резко затормозила на пересечении улиц Ришельевская и Успенская, передает 048.ua.

В результате аварии никто не пострадал. Мотоцикл Салема также в порядке, а вот бампер автомобиля немного пострадал.

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