Певец показал новое видео.

Известный молдавский певец и бывший тренер 9-го и 10-го сезонов проекта "Голос країни" Дан Балан впервые вышел на связь после длительного "исчезновения". Много месяцев подряд артист молчал о войне в Украине и ничего не публиковал в соцсетях.

Теперь же Дан Балан появился в Instagram. Он разместил новое видео. Однако певец ничего не рассказал о том, где же он пропадал с лета (предыдущий пост артист размещал еще в августе 2022 года). Тогда он анонсировал переведенную на румынский язык песню Printre Culori ("Среди цветов").

Сейчас Балан снова готовит фанатов к новой песне. Артист анонсировал композицию, которую он записал с детьми.

Видео дня

"Coming soon…" - написал под новым видео Балан.

В комментариях поклонники признали, что они очень ждали, когда певец снова появится в сети и выйдет на связь. Одни порадовались тому, что артист продолжает заниматься творчеством. Другие же с грустью отметили, что ждали от Дана Балана больше заявлений о войне. Пользователи пишут:

"Дан, как сейчас необходимо твое творчество для украинских женщин. Спасибо, что вернулся. Окутай нас, пожалуйста, своим голосом и теплом. Спасибо!"

"Привет,Дан! Мы умеем ждать тех, кого любим!"

"Очень скучали, но почему вы забыли об Украине?".

Напомним, ранее стало известно, что Дан Балан из Молдовы переехал в Турцию.

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